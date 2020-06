Serie A – Incredibile rimonta atalantina sulla Lazio, Dzeko salva Fonseca

Atalanta-Lazio 3-2 De Roon (L) aut. 5′, Milinkovic-Savic (L) 11′, Gosens (A) 38′, Malinovskyi (A) 66′, Palomino (A) 80′

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Gosens (Castagne 69′), Freuler, De Roon, Hateboer, Malinovskyi (Ilicic 77′), Gomez, Zapata (Muriel 70′). A disposizione: Sportiello, Rossi, Bellanova, Caldara, Castagne, Colley, Czyborra, Ilicic, Muriel, Sutalo, Tameze. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (3-1-4-2): Strakosha, Gabarron, Acerbi, Radu (Bastos 77′), Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto (A. Anderson 77′), Parolo (Cataldi 60′), Jony (Lukaku 76′), Correa (Caicedo 55′), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Caicedo, Falbo, Lukaku, Parolo, Bastos, Silva, Vavro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Orsato.

Ammoniti: Toloi (A) 52′, De Roon (A) 56′, Mlinkovic-Savic (L) 72′, Patric (L) 85′

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Dopo appena 5 minuti biancocelesti in vantaggio grazie alla sfortunata autorete di De Roon, all’11’ arriva ilr addoppio capitolino con la splendida rete di Sergej Milinkovic-Savic che dalla distanza lascia partire una sassata imparabile. Al 27′ Immobile cerca il tris dal limite ma la sfera esce di un soffio, sul capovolgimento di fronte Papu Gomez si presenta in area ma Strakosha si oppone all’argentino. La gara è piena id occasione e al 29′ ancora Immobile al tiro ma la conclusione della punta di Inzaghi si spegne sul fondo, al 38′ la Dea accorcia le distanza con Gosens che riceve dall’altro esterno Hateboer e deposita in rete chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1 laziale.

Secondo tempo. Nella ripresa Gosens cerca la doppietta con un altro inserimento in area ma stavolta la mira è difettosa, al 66′ Malinovskyi rimette la gara in parità con un bellissimo tiro sotto al sette. La Dea continua ad attaccare e all’80’ Palomino completa la rimonta siglando il 3-2 bergamasco sfruttando il perfetto assist del Papu, nel finale contropiede fulmineo di Muriel che serve Gomez solo davanti a Strakosha ma l’attaccante nerazzurro viene fermato dall’intervento dell’estremo difensore laziale così al triplice fischio la truppa del Gasp conquista i 3 punti.

Roma-Sampdoria 2-1 Gabbiadini (S) 11′, Dzeko (R) 64′ 85′

ROMA (4-2-3-1): Mirante, Bruno Peres (Zappacosta 61′), Smalling, Ibanez, Kolarov, Veretout, Diawara (Cristante 61′), Carles Perez (Under 72′), Pastore (Pellegrini 61′), Mkhitaryan (Kalinic 85′), Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cristante, Fazio, Kalinic, Kluivert, Mancini, Pellegrini, Perotti, Spinazzola, Under, Villar del Fraile, Zappacosta. Allenatore: Fonseca.

SAMPDORIA (4-5-1-): Audero, Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello (Murru 81′), Thorsby, Linetty (Ramirez 70′), Depaoli, Ekdal, Jankto (leris 63′), Gabbiadini (Bonazzoli 64′). A disposizione: Falcone, Askildsen, Bertolacci, Bonazzoli, Chabot, Colley, D’Amico, La Gumina, Leris, Murru, Ramirez, Vieira. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Jankto (S) 38′, Gabbiadini (S) 59′, Mkhitaryan (R) 81′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. Prima emozione al 6′ col diagonale di Edin Dzeko respinto in volo da Audero, passano 5 minuti e i blucerchiati sbloccano il punteggio con Manolo Gabbiadini che solo davanti al portiere non perdona. Al 20′ Mkhitaryan cerca il pareggio con una rasoiata ma Audero si dimostra provvidenziale, al 29′ Yoshida viene servito solo davanti a Mirante ma il portiere giallorosso si oppone di piede. Passano 2 minuti e arriva il pareggio romanista con Veretout ma l’arbitro annulla dopo un consulto col VAR per un fallo di mano, nel finale di tempo Thorsby ha la palla del raddoppio ma si lascia ipnotizzare da Mirante così si va a riposo col vantaggio ligure.

Secondo tempo. Nella ripresa i giallorossi provano ad alzare il ritmo e al 65′ Edin Dzeko pareggia i conti con un missile dall’interno dell’area che si insacca sotto l’incrocio, al 70′ Kolarov calcia direttamente su punizione ma la sfera sfiora il palo. I capitolini continuano ad attaccare e all’85’ arriva la doppietta di Dzeko con un meraviglioso tiro al volo che regala la vittoria ai giallorossi.

Classifica

Juventus 66-Lazio 62-Inter 58-Atalanta 54-Roma 48-Napoli 42-Parma 39-Milan 39-Verona 38-Cagliari 35-Bologna 34-Sassuolo 33-Fiorentina 31-Torino 31-Udinese 28-Sampdoria 26-Genoa 25-Lecce 25-SPAL 18-Brescia 17