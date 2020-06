Gattuso: “Milik? So che ha un problema contrattuale, ma…”

Cinque vittorie nelle prime sei trasferte da quando è a Napoli. Per Rino Gattuso un’altra notte da ricordare col sorriso a Verona: «In questo momento, con i cinque cambi, sono tutti importanti. Stasera era la partita di Lozano, serviva velocità, magari la prossima sarà la partita di Younes» ha detto a Dazn salutando anche il rientro di Ghoulam: «Faouzi non aveva mai avuto continuità con me in allenamento, ultimamente sta lavorando tanto. Dimentichiamoci del Ghoulam di tre anni fa, ma ha una grande qualità e merita l’occasione di andare in campo. Milik? So che ha un problema contrattuale, ci sono pochi giocatori più forti di lui in giro ma la scelta sta a lui».

«I cambi ci possono dare una mano. Io non porto rancore per nessuno, ma se si fa parte di un gruppo bisogna remare tutti nella stessa direzione, lavorando sempre al 100%. Bisogna pedalare sempre» ha continuato Gattuso. «È riduttivo dire che siamo stati compatti oggi, noi abbiamo sempre giocato con il possesso e abbiamo fatto correre il Verona. In pochi hanno giocato bene qui quest’anno, credo che abbiamo fatto una grande partita. La squadra sta crescendo in questi giorni, siamo in salute e sappiamo palleggiare bene. Possiamo migliorare ancora sulle scelte nelle giocate giuste, abbiamo forzato ancora qualcosa, ma mi piace come stiamo coprendo il campo. Ringrazio la società, ci ha messo a disposizione tutto durante la quarantena e i calciatori hanno fatto quello che il mio staff ha chiesto». Fonte: Il Mattino