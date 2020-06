Auriemma: “Nel rilancio del Napoli c’è tutta la sconfitta di Carlo Ancelotti”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato la prestazione del Napoli di Gennaro Gattuso contro il Verona di Juric al Bentegodi: “E nel rilancio del Napoli c’è tutta la sconfitta di Carlo Ancelotti. Con lui al timone, questa squadra sembrava poco omogenea e composta da calciatori di livello non eccelso. Ma non è affatto così. Mai come quest’anno c’è davvero poca differenza tra quelli che giocano spesso e gli altri che aspettano in panchina. E poche squadre al mondo dispongono di due portieri di caratura internazionale come Ospina e Meret, oltre ad un terzo (Karnezis) che è stato anche nazionale greco”.

“Nulla è precluso a questa squadra che ha in attacco Mertens, cioè il bomber che ha realizzato di più (122 gol) nella storia del Napoli, che oggi non segna tantissimi gol. Poco male, ora che Ringhio ha registrato anche la fase difensiva: soltanto 4 gol subiti nelle ultime 8 partite, mezzo ogni 90 minuti. Il messaggio è, mai più allenatori-manager, a Napoli funzionano solo quelli che faticano tutti i giorni, in campo con la squadra”.