Milik meglio di Mertens, in gol e ora si punta al rinnovo

Nelle prime due gare dopo il lockdown, quelle di coppa Italia, Mertens era partito sempre dal primo minuto, nonostante qualche problema fisico, mentre alla prima partita di campionato è toccato a Milik che ha ricompensato al meglio le scelte dell’allenatore. Domenica, quando al San Paolo arriverà la Spal, Gattuso avrà l’imbarazzo della scelta sull’attaccante da piazzare al centro del suo tridente, perché ora anche Milik ha tutte le carte per giocarsi un posto da titolare con Mertens che invece sembrava intoccabile. Ma non è tutto, perché con quello di ieri Milik è arrivato a quota 47 gol totali da quando è arrivato a Napoli nell’estate 2016: uno ogni 133 minuti, anche meglio di Mertens (uno gol ogni 136). Ora resta in ballo solo la questione rinnovo del contratto: quello di Milk è in scadenza nel 2021, ma al momento le parti sono ancora distanti per cifre e durata. I gol certamente aiuteranno: sia il giocatore, sia il Napoli che adesso dovrà provare a trovare l’accordo.Fonte: Il Mattino