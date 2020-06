Lozano: è il momento di provare a lasciare il segno

Assiste di Ghoulam gol di Lozano. Un po’ di posto pure per le favole. Quelle azzurre. Con Ringhio, El Chucky ha giocato pochissimo, ed è anche stato richiamato in allenamento. Il colpo dell’ estate, l’investimento più grosso dell’ era De Laurentiis, dopo una buona partenza con la rete all’Allianz Stadium con la Juve, ha avuto un calo fino ad inabissarsi. Lozano è finito partita dopo partita sempre più ai margini, prestazioni poco convincenti, eccezion fatta per qualche sprazzo positivo come quello in Champions League con il Salisburgo quando segnò un gol importantissimo (l’1-1 al San Paolo). L’ultima sua rete con il Milan al Meazza (il 23 novembre), poi le tante difficoltà ad ingranare in maglia azzurra. Ora il gol di Verona potrebbe essere per lui quello della svolta per questo finale di stagione e magari anche per il futuro. Il messicano, infatti, al momento è tra gli azzurri che a fine stagione potrebbero andare via ma ci sono ancora 11 partite di campionato in cui il messicano ha il tempo per lasciare il segno. Il Chucky potrà tornare utile in questo finale di campionato con tante partite ravvicinate. A Verona ha segnato e poi ha anche avuto un’altra occasione non sfruttata al meglio: dal Bentegodi spera di potersi disegnare un finale di stagione importante.

Il Mattino