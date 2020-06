Liga: Vinicius e Ramos riportano in vetta le merengues

Ore 19:30

Alavés-Osasuna 0-1 Lato (O) 64′

Real Sociedad-Celta Vigo 0-1 Aspas (C) rig. 45′

Ore 22:00

Real Madrid-Mallorca 2-0 Vinicius (R) 19′, Ramos (R) 56′

Alavés-Osasuna. La prima occasione arriva al 15′ col missile di Arnaiz alto di un soffio da fuori area, al 28′ Rube Garcia cerca la soluzione a giro mancando il bersaglio non di molto. Nel finale id tempo Joselu svetta più in alto di tutti e di testa sfiora il vantaggio per l’Alavés così al duplice fischio tutti a riposo senza reti. Nella seconda frazione Aridane sbuca alle spalle di tutti ma conclude altissimo dal cuore dell’area, al 64′ Lato porta in vantaggio l’Osasuna con un tiro imparabile che si insacca nell’angolino. Nel finale di gara non arriva la replica dei padroni di casa così al triplice fischio gli ospiti si aggiudicano la contesa.

Real Sociedad-Celta Vigo. Prima emozione al 10′ con Merino che dall’interno dell’area lascia partire un diagonale largo di un niente, al 24′ Olaza prova a fare tutto da solo ma la sua conclusione termina alta. Nel finale id tempo il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli sopiti con lo specialista Iago Aspas che trasforma la massima punizione mandando tutti a riposo sull’1-0 per il Celta. Nella ripresa Diego Llorente sovrasta il diretto marcatore in area e di testa sfiora il goal, al 61′ Januzaj direttamente su punizione impegna seriamente il portiere avversario. Nel finale di gara la Real Sociedad non riesce a pareggiare così il Celta conquista l’intera posta in gioco.

Real Madrid-Mallorca. La prima occasione arriva all’11’ col siluro dal limite di Idrisu Baba respinta in corner dall’ottimo Courtois, al 19′ merengues in vantaggio con Vinicius Junior che servito da Luka Modric non perdona. Al 24′ Vinicus cerca la doppietta ma il suo tiro viene deviato di poco sopra la traversa, nel finale di tempo non arriva la reazione ospite così al duplice fischio si va a riposo con i blancos avanti nel punteggio. Nella ripresa arriva il raddoppio madridista con Sergio Ramosche direttamente su punizione disegna una traiettoria perfetta che supera la barriera e termina in rete, col passare dei minuti non arriva la reazione ospite così al triplice fischio le merengues tornano in vetta.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Real Madrid 68-Barcellona 68-Atletico Madrid 55-Siviglia 52-Getafe 49-Villarreal 48-Real Sociedad 47-Valencia 46-Granada 44-Athletic Bilbao 42-Osasuna 38-Levante 38-Alavés 35-Betis 34-Valladolid 34-Celta Vigo 33-Eibar 29-Mallorca 26-Leganés 25-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri