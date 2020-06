In questi anni la Juventus ha spesso fatto plusvalenze per salvare il bilancio. Da Audero a Mandragora, passando per Favilli fino ad Orsolini. Ieri l’ultima della serie è il giovane della Primavera Muratore da 250 mila a 8 milioni all’Atalanta. Quest’affare non è altro che uno stratagemma per l’acquisto del club bianconero da parte di Kulusevski. Ecco il twitter di Maurizio Pistocchi.

Fonte: ilnapolista.it