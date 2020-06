La rete di ieri non cambia le cose: Lozano ha già chiamato Raiola

“Oggi poteva essere la partita di Lozano perché poteva sfruttare la sua velocità”, queste le parole del tecnico del Napoli, Rino Gattuso, dopo la partita di Verona, parlando del messicano e della sua rete. Inutile nascondere che El Chucky, dopo un inizio sufficiente di stagione, si sia inabissato completamente, finendo ai margini di progetto e squadra. Secondo alcuni, dopo il gol di ieri, potrebbe esserci una schiarita, perchè si sa che il giocatore sembra uno di quelli destinati a lasciare l’azzurro. Stando a quanto si legge su Il Corriere del Mezzogiorno, quanto accaduto ieri al Bentegodi, non cambierà le cose, tantomeno la volontà del calciatore. Lozano, infatti, avrebbe già parlato con il suo agente, Mino Raiola, e gli avrebbe chiesto di mettersi al lavoro per trovargli una squadra per il prossimo anno. Una richiesta quasi scontata, visto il suo minimo impiego in azzurro. Vedremo se De Laurentiis lo lascerà partire, visto che si tratta del suo investimento più dispendioso.