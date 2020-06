La moviola – “Dubbi” sull’angolo dello 0-1 realizzato da Milik

Più complicata del previsto la partita per Fabrizio Pasqua (sotto gli occhi di Rizzoli): dubbi sull’angolo che porta al gol dello 0-1, VAR all’opera (c’era Mariani) sulla rete del momentaneo pareggio del Verona, giustamente annullato. Insomma, bene ma non benissimo da chi è considerato (non a torto, una rondine non fa primavera) un talento in prospettiva,

PUNIBILE

Iniziamo proprio da questo episodio, perché in qualche maniera incide sulla partita. Il gol di Faraoni nasce da un cross di Zaccagni che era entrato in area e, in velocità, aveva provato a liberarsi, perdendo però aderenza col terreno. Il tocco con la mano destra sul pallone diventa punibile, nella sua involontarietà, perché è solo grazie a questo contatto che il giocatore del Verona riesce a tenere lì il pallone, altrimenti destinato ai difensori del Napoli. L’interpretazione sull’immediatezza del fallo di mano in attacco (ricordate Ibrahimovic?) sarebbe eventualmente successiva (passano 4”, come li consideriamo?).



DUBBIO



Dubbi sul gol dello 0-1: se tocco c’è da parte di Amrabat sul cross di Demme è davvero minimo, forse con il tacco dello scarpino sinistro, quello che è certo è il fallo commesso sull’azzurro. Pasqua sceglie la strada più difficile….



REGOLARE



Ok la rete di Lozano: non c’è fallo su Faraoni (lui che s’abbassa).

Voto sei

