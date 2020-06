Insigne “risarcisce” Sasy che…vuole anche la maglia!

Salvatore Sasy Brocca è il tifoso del Napoli a cui durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia era stato rubato lo scooter. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha deciso di fare un gesto da libro Cuore: ha fatto recapitare allo sventurato una busta bianca con del contante che servirà al tifoso per coprire le spese dello scooter rubato e magari comprarsene uno nuovo. È stato durante il programma La Radiazza che è stato svelato il benefattore che consentirà a Salvatore di poter avere un altro scooter. «Ci congratuliamo con Lorenzo, che si è dimostrato sempre generoso e solidale. Ora Salvatore potrà ritornare a lavorare». dicono Borrelli e Simioli.

«Grazie Lorenzo Insigne! Finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore» la spiegazione dell’emittente, dopo che lo stesso ragazzo aveva parlato rivolgendosi a Insigne: «Ciao Lorenzo, sono Salvatore, ho ricevuto il tuo bellissimo regalo. Grazie di tutto, forza Napoli». Non solo un messaggio di riconoscenza, ma anche un altro appello. Dalla serie, quando non ci si accontenta mai. «Se possibile, vorrei avere anche una maglia autografata, un incontro. Se puoi!».

