Il Mattino boccia nel Napoli vincente un azzurro, due in cattedra

È il solito Napoli degli ultimi tempi, ovvero aggrappato al 4-3-3 con Demme lì davanti alla difesa che prova a fare il regista e spesso ci riesce. La tattica di Gattuso consente di vedere in affanno quella di Juric, raramente così in difficoltà come con il Napoli. Arriva la sesta vittoria in campionato nelle ultime sette partite, la quarta consecutiva in trasferta: il modo migliore per tentare l’assalto della disperazione. Bene il Napoli anche dopo i cambi: perché Ghoulam si sovrappone con frequenza e ritrovarlo sarà arma importante per questo mese di luglio. Faceva caldo, è vero. E il Napoli giocava di giorno per la prima volta. Ma bisogna farci l’abitudine: sarà sempre peggio.

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Maksimovic 6,5

Koulibaly 7

Hysaj 6

Zielinski 7

Demme 6,5

Allan 5

Politano 6

Milik 6,5

Insigne 6

Fabian 6

Ghoulam 6,5

Mertens (sv)

Lobotka 6

Lozano 6,5

Gattuso 7

Fonte: Il Mattino