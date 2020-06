I Top/Top della difesa azzurra a Verona, due su tutti

In una difesa che sta diventando quasi invalicabile ci son due top 7 alla coppia Mak/KK

Ospina 6,5

Reattivo su Di Carmine, esplosivo di Veloso: e chi pensa che sappia usare solo (o soprattutto) i piedi, è servito. Trasmette sicurezza.

Di Lorenzo 6,5

Incurante dei trenta gradi, se ne va a spasso sulla corsia e poi – prima che sia troppo tardi – s’accorge che non è il caso di avventurarsi. Ma rimane sveglio.

Maksimovic 7

È regolare, quasi normale, dopo due partite straordinarie. Ma quando s’avverte la pressione e il Verona butta dentro tutti, lui stacca, domina e dimostra che non è certo stato il caso, in quei centottanta minuti. Koulibaly 7

Il fenomeno è tornato e chi gli sta intorno sembra piccolo, ma piccolo, ma piccolo così. Un gigante che cattura gli occhi e riempie il prossimo mercato del Napoli. Contro il K2 non si può praticamente giocare.

Hysaj 6 –Non difetta di (buona) volontà, né di letture offensive. Però Faraoni gli va via alle spalle tre volte (gol annullato compreso) e sono tante.

Ghoulam (21’ st) 6- Non vedeva il campo da otto mesi, gli è successo di tutto in tre anni, e basterebbe questo per renderlo felice. Poi il sinistro dalla bandierina sullo 0-2 che fa da assist: è proprio il suo. Fonte: CdS