Emiliano Viviano: “La Coppa Italia? Senza la pandemia l’avrebbe vinta la Juventus”

Il calcio è ripreso in Italia, con la Coppa Italia vinta dal Napoli e la volata in campionato. Ai microfoni di Studio Aperto è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina, Arsenal e Spal Emiliano Viviano. “Dopo 4 anni di Allegri, la Juventus ha preso Sarri per avere un’impronta di gioco diversa dal passato. Lui è un tecnico sottovalutato e con il tempo si prenderà le sue soddisfazioni. Il Napoli ha in Gattuso un ottimo allenatore, ma devo essere sincero, senza la pandemia la Coppa Italia sarebbe stata dei bianconeri”.

La Redazione