Emanuele Calaiò: “A Napoli vedrei benissimo Belotti”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli: “Belotti? Io lo vedrei a Napoli, perché piace molto a Gattuso per le caratteristiche. Ha tanta fame, passione, si sacrifica. È un giocatore che corre, che aiuta in fase difensiva. Io penso che la richiesta sia partita proprio da Gattuso. Milik? Il Napoli ha già preso Petagna. Se ha l’obiettivo di prendere un’altra punta, io penso che l’avventura di Milik a Napoli sia finita. Se non arriverà nessun altro, io un’altra possibilità al polacco gliela darei”