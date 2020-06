La Difesa azzurra si conferma granitica: KK e Maksimovic giganteggiano

Ecco i voti de Il Mattino alla difesa azzurra, dopo l’imposizione dei Ringhio Boys sul campo del Verona. Al Bentegodi la coppia KK-Maksimovic conferma la propria solidità come nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. bene anche Di Lorenzo e Hysaj.

6 DI LORENZO

Lazovic lo pressa altissimo, costringendolo a non sbilanciarsi fino alla linea di fondo e a crossare dalla trequarti. Il Verona lavora più sul suo fronte di gioco con il passare dei minuti: il terzino riceve supporto di Politano, mentre soffre l’assenza di un Allan con gamba più fresca.

6,5 MAKSIMOVIC

Segue bene Koulibaly nei movimenti della linea, non sbaglia nessun intervento ed esce bene sui trequartisti del Verona. In fase di costruzione cerca la giocata pulita, nessuna sbavatura anche sotto pressione. Nella ripresa è attento su Pazzini ed è sempre tra i primi ad arrivare sui palloni in area.

7 KOULIBALY

Innavicinabile e inaggirabile. parte in maniera sontuosa, con una chiusura su Di Carmine a cui mostra subito lo strapotere fisico. In fiducia, riceve sempre lo scarico da Ospina ed imposta la manovra del Napoli. Con il passare dei minuti, si percepisce una crescita importante della condizione fisica e mentale.

6 HYSAJ

il Verona spinge tanto sul suo versante, ma tiene bene gli ormeggi, nonostante Verre e Faraoni facciano tanta densità nella sua zona. Suo il tocco per Zielinski in una delle migliori occasioni del primo tempo: stringe spesso la linea e mostra costante dinamismo in una fascia non sua.

Fonte: Il Mattino