Giuntoli: “Milik? Senza accordo andrà sul mercato, ma vale tanto”

«Callejon ci ha dato la sua disponibilità per restare dopo la scadenza di contratto del prossimo 30 giugno, ma dobbiamo ancora parlarne nei prossimi giorni». Ha parlato così Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn. Il ds del Napoli, a pochi minuti dalla sfida di Verona in campionato, ha fatto il punto della situazione di mercato dei suoi, attesi da un’estate di rinnovi.

Nell’occhio del ciclone anche Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto nel 2021: «Stiamo parlando da diverso tempo con lo staff di Milik, c’è ancora un po’ di tempo davanti a noi per fare delle giuste valutazioni» ha confessato Giuntoli. «Al momento non c’è ancora un accordo, se non lo troveremo con lui e con i suoi agenti, andrà sul mercato. Il prezzo? Un calciatore bravo vale sempre tanti soldi». Fonte: Il Mattino