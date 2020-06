Callejon out a Verona, potrebbe essere addio prima del “previsto”

Situazione difficile quella di Josè Callejon, sembrava essere vicino il rinnovo fino al termine della stagione, ma l’accordo non è stato ancora trovato. Ieri, a Verona, lo spagnolo non è proprio sceso in campo, segnale che potrebbe dire qualcosa o nulla, chissà. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport c’è la possibilità che Callejon non firmi il prolungamento del contratto per concludere la stagione in maglia azzurra.