Callejon si allena al termine della sfida contro il Verona

La vittoria con il Verona è forse già il passato per Rino Gattuso, allenatore di un Napoli che mantiene il sorriso anche al rientro in campionato, dopo le gioie della Coppa Italia. Al fischio finale, infatti, Gattuso ha mandato in campo tutti i calciatori della panchina non entrati in campo contro l’Hellas per un allenamento lampo prima del ritorno a casa.

Mario Rui, Luperto, soprattutto José Callejon sono andati in campo mentre i compagni erano già negli spogliatoi. Lo spagnolo azzurro andrà in scadenza con il Napoli esattamente tra una settimana, dopo sette anni d’azzurro. Ma potrebbe anche restare con la squadra di Gattuso fino alla fine della stagione, come annunciato da Giuntoli. Il gruppo riprenderà gli allenamenti nelle prossime ore a Castel Volturno con la Spal nel mirino, la prossima domenica al San Paolo. Fonte: Il Mattino