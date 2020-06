Calcio femminile in lutto – Arianna Varone della Riozzese muore in un tragico incidente

Il mondo del calcio femminile è in lutto per la tragica scomparsa in un incidente stradale della giocatrice della Riozzese Arianna Varone. Anche la redazione de ilnapolionline.com si stringe attorno ai suoi cari. “La Società ASD Riozzese, sgomenta e affranta, comunica che nella notte per un tragico incidente stradale è venuta a mancare la nostra Arianna Varone. Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini. Il Presidente Mileto Faraguna”.

La Redazione