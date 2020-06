CALCIO FEMMINILE – Doppio colpo Fiorentina con Sabatino e Quinn

La Fiorentina Women’s, in attesa dell’ufficialità della Champions League, è scatenata sul mercato, in vista della prossima stagione. Dopo aver acquistato in attacco Daniela Sabatino, prende il posto di Mauro che passa all’Inter, ufficializza anche il difensore irlandese Louisse Quinn ex Arsenal. L’obiettivo della società di Commisso è di crescere in Italia e di diventare forte in campo europeo.

Fonte: tuttocalciofemminile.com