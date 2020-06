Cairo: “Coppa Italia? Nella finale ho tifato Napoli, mi sono simpatici!”

Il presidente del Torino Urbano Cairo, ha rilasciato un’intervista a “Un giorno da Pecora”, ecco le sue parole: “Era una partita importante ed era fondamentale vincere. Abbiamo fatto bene, credo sia stata una buona gara. Poi quando tu sei obbligato a vincere chiaramente soffri un po’ di più, ma poi dopo la vittoria è più bello. Chi tifavo in Coppa Italia? Beh, indovini? (ride, ndr). Ho fatto il pugnettino al rigore calciato da Milik… Ma non l’ho neanche tanto vista, giusto i rigori. E poi i napoletani sono simpatici. Chi tifo per lo scudetto?

L’Inter è una squadra importante a Milano, io non dico nulla però così vende di più la Gazzetta…”.