Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato un’ intervista a ‘Un giorno da pecora’, ecco le sue parole: “Belotti lo cede? No, non lo vendo. Perché devo vendere Belotti? Me lo tengo stretto, è il centravanti della nazionale italiana. Ho rifiutato cifre molto importanti e non mi sono pentito. Cento milioni non me li hanno offerti, a 100 milioni sarei stato costretto a vendere ma per fortuna questa offerta non è arrivata”.