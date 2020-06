Attacco: Arek Milik toglie le castagne dal fuoco agli azzurri

Ecco i voti de Il Mattino per l’attacco di Gattuso. Gli azzurri si impongono sul Verona, sblocca il punteggio Arek Milik che si conferma cecchino infallibile. Buona prova invece per POlitano e Insigne, anche se entrambi hanno faticato a rendersi pericolosi durante l’incontro.

6 POLITANO

Podismo al servizio della squadra ma qualche volta vaga a vuoto Gattuso gli affida la gestione di Lazovic, chiedendogli di limitarne la capacità di arrivare in modo pulito anche sulla trequarti. Un lavoro sporco che funziona: mettere dentro il corner dal quale Milik trova il vantaggio del Napoli.

6,5 MILIK

Va in difficoltà terrificante con il baby Kumbulla, il giovane centrale albanese riesce a trovargli il tempo ed il centravanti polacco tocca pochi palloni. Al 39′, però, beffa lui e tutti i difensori, partendo dal dischetto avendo tempo e spazio per colpire come voleva. Il colpo che decide la gara. Torna a soffrire nella ripresa.

6 INSIGNE

Non riesce a essere incidente come nelle gare di Coppa nel primo tempo, ma nel secondo diventa uno dei più vivi nella manovra anche per lo spazio che ha glielo consente. Tra i tre attaccanti è quello che gioca più palloni, la triangolazione con Zielinski e Hysaj riesce a creare spazio e occasioni.

Fonte: Il Mattino