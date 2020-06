Zigarelli: “Crisi LND? Si prevede un 30% di mancate iscrizioni”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Zigarelli, presidente FIGC Campania: “Nell’ultimo consiglio LND è stato stanziato il contributo Covid che aiuterà tutte le società all’iscrizione alla Lega. Sempre l’LND ha definito le linee guida per poter stilare le classifiche, attraverso un coefficiente dato da rapporto punti/gare giocate considerando tutte le partite giocate fino alla data della cristallizzazione: 8 marzo. Le società che si trovavano prime in classifica, con questo criterio si trovano seconde. Devo tutelare queste società e dunque verranno riammesse di diritto alla categoria superiore. Al momento il protocollo non prevede partite, perché bisogna attenersi alle direttive ministeriali. Intanto possono allenarsi in gruppo, mantenendo il distanziamento e seguendo il protocollo che è stato emanato dalla FIGC. Crisi LND? Da una prima analisi si prevede un 30% di mancate iscrizioni da parte delle società. Mi auguro non arriveremo mai a quella percentuale, sarebbe problematico. Sto ricevendo tantissime telefonate, c’è un fermento che porterà ad una riduzione di quella percentuale”.