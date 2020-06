Nel corso di “Porompomeperoperò” di Radio Kiss Kiss, il collega di Tv Luna Carlo Alvino ha aggiornato sul mercato del club azzurro. “Lozano? So che il Napoli crede in questo calciatore, perciò ad oggi non si parla di una sua cessione. Su Callejon dico che sta facendo ampie valutazioni, non ha ancora scelto, ma qualunque cosa deciderà dovremo accettarla. Le sue doti umane non si discutono. Infine Gabriel Maglhaes piace e non poco al club azzurro”.

La Redazione