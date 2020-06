Tondini: “Per idratarsi si deve mangiare verdura e frutta, oltre che bere”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Tondini, nutrizionista: “I calciatori in questo periodo sono sottoposti ad un’intensa pressione da stress. 3 mesi di stop sono molto pesanti, qualcuno avrà fatto dei bagordi alimentari ed affronteranno partite molto importanti per cui lo sforzo fisico sarà di alto livello. È fondamentale che l’alimentazione di un calciatore cominci già da prima, facendo riserve di glicogeno in particolare. Per averne la dose giusta del carburante necessario, dopo una partita intera, servono circa 20 ore. È bene che il professionista del settori si occupi individualmente di ognuno di loro, quindi necessitano di un piano programmato, a seconda anche del ruolo che hanno. Con i solidi si reintegra partendo dal concetto che c’è bisogno di una base sostanziosa, quindi parlerei di reintroduzione di liquidi. La capacità di un giocatore nel fare le sue giocate può peggiorare in caso di disidratazione, quindi oltre ad acqua bisogna mangiare tanta verdura e frutta”.