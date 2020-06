Serie A: Cornelius Show a Marassi, mentre Belotti regala la vittoria al Toro

Genoa-Parma 1-4 Cornelius (P) 18′ 33′ 53′, Falque (G) 59′

GENOA (3-5-2): Perin, Romero, Soumaoro, Masiello (Barreca 73′), Biraschi, Sturaro, Schone, Cassata (Falque 46′), Criscito (Behrami 58′), Favilli (Destro 67′), Pandev (Pinamonti 58′). A disposizione: Radaelli, Ichazo, Barreca, Behrami, Destro, Falque, Ghiglione, Goldaniga, Jagiello, Lerager, Pinamonti, Zapata. Allenatore: Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves (Dermaku 79′), Gagliolo, Laurini (Darmian 67′), Hernani (Kucka 63′), Brugman (Scozzarella 79′), Kurtic, Kulusevski, Gervinho (Barilla 67′), Cornelius. A disposizione: Colombi, Radu, Barilla, Caprari, Darmian, Dermaku, Karamoh, Kucka, Pezzella, Regini, Scozzarella, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Giacomelli.

Ammoniti: Iacoponi (P) 29′, Cassata (G) 35′, Laurini (P) 59′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo. La sfida vede gli ospiti in possesso palla mentre i padroni di casa faticano ad attaccare. Al 18′ Cornelius sfrutta un batti e ribatti in area e deposita in rete per l’1-0. Al 29′ il direttore di gara assegna un penalty al Genoa che però Criscito fallisce. Passano 4 minuti e i parmensi raddoppiano le marcature con la doppietta di Cornelius che di controbalzo calcia trafiggendo Perin in mezzo alle gambe chiudendo così i primi 45 minuti sul 2-0 ospite.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva la tripletta di Cornelius che di testa da due passi sfrutta il cross di Laurini, al 59′ l’arbitro assegna un altro penalty al Grifone ma stavolta calcia Iago Falque che insacca nell’angolino per il 3-1. E’ un dominio gialloblu e all’87’ arriva il poker dei ragazzi di D’Aversa con Kulusevski che taglia in due la difesa e con una rasoiata angolatissima non lascia scampo a Perin, nel finale non arriva la reazione dei rossoblu così al triplice fischio il Parma si porta al settimo posto in classifica.

Torino-Udinese 1-0 Belotti (T) 16′

TORINO (3-4-3): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer, Zaza (Lukic 75′), Edera (Aina 65′), Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Adopo, Aina, Ansaldi, Djidji, Ghazoini, Greco, Lukic, Millico, Lyanco, Singo. Allenatore: Longo.

UDINESE (3-5-2): Musso, Samir (Teodorczyk 76′), De Maio (Becao 76′), Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora (Jajalo 54′), Fofana, Sema, Okaka, Nestorovski (Lasagna 55′). A disposizione: Nicolas, Perisan, Becao, jajalo, Lasagna, Mazzolo, Palumbo, Walace, Teodorczyk, Ter Avest, Troost-Ekong, Zeegelaar. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: Meite (T) 18′, Edera (T) 39′, Fofana (U) 65′, De Paul (U) 85′

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. I granata sbloccano il punteggio al 16′ con Andrea Belotti che riceve da Edera e dall’interno dell’area non perdona, al 26′ Fofana cerca il pareggio con un missile dal limite sul quale Sirigu si dimostra provvidenziale. Al 34′ De Maio dal limite calcia verso il sette ma Sirigu ancora una volta vola e respinge. Nel finale di tempo ancora De Maio al tiro stavolta di testa ma l’estremo difensore granata chiude la saracinesca così al duplice fischio si va a riposo con i torinesi avanti nel punteggio.

Secondo tempo. Nella ripresa Stryger Larsen cerca il tiro-cross ma la sfera attraversa tutto lo specchio della porta. Al 70′ Fofana cerca gloria personale e calcia mancando il bersaglio non di molto dopo una leggera deviazione. Nel finale Andrea Belotti cerca la doppietta con un colpo di testa all’altezza del dischetto del rigore ma il suo tentativo sorvola la traversa così al triplice fischio i granata tornano alla vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Juventus 66-Lazio 62-Inter 57-Atalanta 51-Roma 45-Napoli 42-Parma 39-Milan 39-Verona 38-Cagliari 35-Bologna 34-Sassuolo 32-Fiorentina 31-Torino 31-Udinese 28-Sampdoria 26-Genoa 25-Lecce 25-SPAL 18-Brescia 17