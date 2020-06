Serie A al 45′: Parma avanti a Marassi, pareggio a Torino

Genoa-Parma 0-2 Cornelius (P) 18′ 33′

GENOA (3-5-2): Perin, Romero, Soumaoro, Masiello, Biraschi, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito, Favilli, Pandev. A disposizione: Radaelli, Ichazo, Barreca, Behrami, Destro, Falque, Ghiglione, Goldaniga, Jagiello, Lerager, Pinamonti, Zapata. Allenatore: Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Brugman, Alves, Gagliolo, Hernani, Laurini, Kurtic, Kulusevski, Gervinho, Cornelius. A disposizione: Colombi, Radu, Barilla, Caprari, Darmian, Dermaku, Karamoh, Kucka, Pezzella, Regini, Scozzarella, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Giacomelli.

Ammoniti: Iacoponi (P) 29′, Cassata (G) 35′.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. La sfida vede gli ospiti in possesso palla mentre i padroni di casa faticano ad attaccare, al 18′ Cornelius sfrutta un batti e ribatti in area e deposita in rete per l’1-0. Al 29′ il direttore di gara assegna un penalty al Genoa che però Criscito fallisce. Passano 4 minuti e i parmensi raddoppiano le marcature con la doppietta di Cornelius che di controbalzo calcia trafiggendo Perin in mezzo alle gambe chiudendo così i primi 45 minuti sul 2-0 ospite.

Torino-Udinese 1-0 Belotti (T) 16′

TORINO (3-4-3): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer, Zaza, Edera, Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Adopo, Aina, Ansaldi, Djidji, Ghazoini, Greco, Lukic, Millico, Lyanco, Singo. Allenatore: Longo.

UDINESE (3-5-2): Musso, Samir, De Maio, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema, Okaka, Nestorovski. A disposizione: Nicolas, Perisan, Becao, jajalo, Lasagna, Mazzolo, Palumbo, Walace, Teodorczyk, Ter Avest, Troost-Ekong, Zeegelaar. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: Meite (T) 18′, Edera (T) 39′.

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. I granata sbloccano il punteggio al 16′ con Andrea Belotti che riceve da Edera e dall’interno dell’area non perdona. Al 26′ Fofana cerca il pareggio con un missile dal limite sul quale Sirigu si dimostra provvidenziale. Al 34′ De Maio dal limite calcia verso il sette ma Sirigu ancora una volta vola e respinge. Nel finale di tempo ancora De Maio al tiro stavolta di testa ma l’estremo difensore granata chiude la saracinesca così al duplice fischio si va a riposo con i torinesi avanti nel punteggio.