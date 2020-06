Serie A – SPAL-Cagliari: Il Cholito regala la vittoria ai sardi

SPAL-Cagliari 0-1 Simeone (C) 94′

SPAL (4-3-3): Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala (Reca 63′), Castro (Missiroli 56′), Valdifiori, Valoti (Fares 63′), D’Alessandro (Dabo 56′), Strefezza (Cerri 79′), Petagna. A disposizione: Ngagne, Meneghetti, Cerri, Dabo, Felipe, Fares, Floccari, Missiroli, Murgia, Reca, Tomovic, Tunjov. Allenatore: Di Biagio.

CAGLIARI (3-5-2): Olesen, Walukiewicz, Klavan, Pisacane (Cacciatore 72′), Mattiello (Ragatzu 72′), Nandez, Ionita (Birsa 66′), Rog, Pellegrini (Lykogiannis 66′), Joao Pedro (Carboni 94′), Simeone. A disposizione: Cragno, Rafael, Birsa, Cacciatore, Carboni, Gagliano, Ladinetti, Lombardi, Lykogiannis, Paloschi, Ragatzu. Allenatore: Zenga.

Arbitro: Abisso.

Ammoniti: Strefezza (S) 11′, Ionita (C) 14′, Nandez (C) 37′, Rog (C) 40′, Bonifazi (S) 45′, Valdifiori (S) 76′.

Note: recupero p.t. 5′, recupero s.t. 7′.

Primo tempo. La prima occasione arriva solamente al 10′ col tiro di Mattiello deviato in corner da un difensore avversario, al 27′ col calcio di punizione di Rog respinto in volo da Letica, nel finale di tempo Strefezza cerca il vantaggio dai 20 metri con un tiro di prima intenzione alto di pochissimo così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

Secondo tempo. Nella ripresa Luca Pellegrini sbuca alle spalle di tutti in area e calcia a lato di un niente. Al 60′ Petagna cerca il tiro a giro verso l’angolino ma Olsen in volo salva i suoi. Al 74′ Joao Pedro calcia direttamente su punizione mancando il bersaglio non di molto. All’85’ Cerri a due passi dalla linea id porta colpisce la sfera respinta da Olsen con Petagna che spreca clamorosamente tutto sulla ribattuta. Nei minuti di recupero arriva il vantaggio cagliaritano col Cholito Simeone che deposita in rete finalizzando un contropiede fulmineo regalando la vittoria ai sardi.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Juventus 66-Lazio 62-Inter 57-Atalanta 51-Roma 45-Napoli 42-Milan 39-Verona 38-Parma 36-Cagliari 35-Bologna 34-Sassuolo 32-Fiorentina 31-Udinese 28-Torino 28–Sampdoria 26-Genoa 25-Lecce 25-SPAL 18-Brescia 17