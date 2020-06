Serie A – Classifica: Il Parma sogna l’Europa, il Napoli è in scia della Roma

Ecco la classifica aggiornata della Serie A dopo le gare 27° turno (mancano all’appello quelle di domani Inter-Sassuolo ore 19:30, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria ore 21:45). Bella vittoria per il Napoli di Gattuso che sulla scia dell’entusiasmo della vittoria in Coppa Italia batte anche il Verona grazie a Milik e Lozano. Bene anche il Cagliari che all’ultimo minuto in contropiede col Cholito Simeone sbanca il Mazza di Ferrara. Nelle sfide delle 21:45 invece il Parma stende il Genoa trascinato da un Super Cornelius (tripletta per lui), mentre all’Olimpico di Torino Belotti da capitano vero riporta alla vittoria i granata.