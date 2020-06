SERIE A – Hellas Verona-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia, cercava conferme contro l’Hellas Verona. Match che si gioca sul pressing e il possesso palla. Zielinski sfiora la rete con un bel diagonale, parata di Silvestri. Gli scaligeri hanno l’occasione per sbloccare il match con Verre, ma davanti alla porta vuota manda alto. Il match lo sbloccano gli azzurri con Milik di testa su azione da calcio d’angolo. Nel secondo tempo la partita è in controllo dei partenopei che vanno più volte vicini al gol con Allan e Politano. I padroni di casa pareggiano con Faraoni, ma il gol è annullato dal VAR per il mani di Zaccagni. Nel finale di match Silvestri salva su Insigne, ma su corner arriva il raddoppio di Lozano su cross di Ghoulam. Sono tre punti per il Napoli che fanno morale e confermano l’ottimo momento di forma. Ecco le pagelle della sfida del “Bentegodi”.

Top

Ospina 6,5 – Dopo la partita contro l’Inter, il portiere colombiano aveva ancora di fronte un avversari tosto, ma ha confermato di essere in forma. Bene con i piedi e super in due interventi su Di Carmine e Veloso. Sicuro nelle uscite, una garanzia anche nei rilanci.

Maksimovic 7 – Di Carmine prima e Pazzini a gara in corso, ma non si passa contro il muro serbo. Anche stasera non ha sbagliato nulla e anche in velocità ferma Salcedo. E’ davvero ad un passo dal rinnovo e se lo merita ampiamente.

Koulibaly 7 – Il “gigante” senegalese conferma di aver ritrovato la forma migliore, contro l’Hellas Verona fa vedere ancora le sue qualità. Peccato solo per il giallo che non c’era, ma è davvero in gran spolvero.

Ghoulam 6,5 – Il franco-algerino non giocava dalla gara d’andata contro il Torino in trasferta. Da quel momento infortuni e panchina. Oggi entra a gara in corso ed è scatenato. Il “solito” fallo laterale fatato e dal corner arriva la rete di Lozano. Se torna ai suoi livelli sarà un grande acquisto.

Zielinski 6,5 – Il polacco quando gioca come stasera, per gli avversari è davvero dura. Corre tanto, recupera, va al tiro, dove sfiora la rete e inventa giocate tra primo e secondo tempo. Se trova la continuità diventa il più forte nel suo ruolo.

Politano 7 – Da quando veste la maglia del Napoli, l’ex di Inter e Sassuolo, ha fornito una prestazione davvero convincente. Si fa trovare spesso in tutte le zone del campo e dal suo piede nasce la rete di Milik. Nel secondo tempo sfiora il raddoppio e prosegue la sua prestazione.

Milik 6,5 – Il polacco trova la decima rete stagionale, confermando di essere la “bestia nera” dell’Hellas Verona. Dopo il gol, trova fiducia e lotta in mezzo in mezzo alle maglie degli scaligeri.

Insigne 6,5 – Il capitano anche stasera fa vedere numeri d’alta scuola. All’inizio si sacrifica per i compagni di squadra, poi prende fiducia e nel finale mostra tutta la sua classe. Un assist alla “Totti” per Lozano da scuola calcio.

Lozano 6 – Il messicano aveva bisogno di fiducia e lo trova con il gol di testa nel finale su azione da calcio d’angolo. Peccato che spreca la palla dello 0-3 e la doppietta personale.

A cura di Alessandro Sacco