Serie A: La commissione (Agnelli, Lotito, Percassi, ADL) valuterà le offerte

PROPOSTA ARTICOLATA

Come ormai noto, a fronte di una valutazione di 11 miliardi sull’arco dei soliti 10 anni, Cvc ne ha messi sul tavolo circa 2,2 per acquisire, però, il 20% della stessa “newco”. Il piano del fondo britannico, peraltro, prevede anche di far confluire nella media company anche alcuni ricavi commerciali. Mentre, in aggiunta, ci sarebbe la creazione di un fondo infrastrutturale, dedicato alla costruzione di nuovi stadi e alla ristrutturazione degli impianti attuali. Come già ricordato, l’esclusiva sta per scadere. La Lega, nelle scorse settimane, aveva affidato ad una commissione ad-hoc, formata da Agnelli, Lotito, De Laurentiis e Percassi, la valutazione della proposta. Prevista anche la scelta di un advisor finanziario, al quale delegare la parte più complessa della trattativa, quella dell’analisi dei numeri in gioco e dei business plan. Fonte: CdS