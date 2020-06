Serie A: Sono 3 le aziende pronte a investire nel calcio italiano

Dopo Cvc Capital Partners e Bain Capital un’altra offerta in arrivo

Diritti tv e miliardi la lega può fare 13. Advent International, società di private equity Usa, è pronta a un maxi investimento in Italia. E tre. Dopo Cvc Capital Partners e Bain Capital, un altro fondo si sarebbe fatto avanti per entrare nella nostra serie A: si tratta di Advent International, società di private equity americana. L’oggetto del contendere è sempre il medesimo, ovvero i diritti tv del massimo campionato e di quello che varranno per i prossimi 10 anni. Nei prossimi giorni scadrà l’esclusiva riservata a Cvc, che sta completando la due diligence. Poi, potranno entrare definitivamente in gioco anche gli altri due soggetti, che stando alle indiscrezioni, sempre rilanciate da Bloomberg, avrebbero messo sul tavolo cifre e valutazioni maggiori. Secondo Advent, infatti, la torta dei diritti tv per il decennio che verrà può arrivare a 13 miliardi di euro. Bain, fondo con sede a Boston, si sarebbe, invece, fermato a 12, ma avanzando un’offerta di 3 miliardi per il rilevare il 25% di una “newco”, ancora da creare, nella quale confluirebbero i proventi della vendita dei diritti tv. Fonte: CdS