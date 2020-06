Ruud Krol: “Ho tifato Napoli, Gattuso mi sta sorprendendo, mi piace”

Ruud Krol continua ad essere “tifoso del Napoli”. Il grande difensore olandese ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato anche della finale di Coppa Italia e del tecnico azzurro: “Napoli-Juventus? L’ho vista e ovviamente ho tifato Napoli. Non è stata una bella partita, lo spettacolo non è stato entusiasmante per una finale. però c’è l’attenuante del momento, le difficoltà che le squadre stanno trovando dopo tre mesi di stop. Gattuso? Mi piace molto, è determinato e sa trasmettere ai giocatori una forte carica emotiva. Poi è bravo anche sul piano tattico. Mi ha sorpreso il modo in cui ha affrontato la Juve, la squadra è disciplinata. Sta facendo un ottimo lavoro in sostituzione di Ancelotti”.