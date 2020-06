Radio Rete Coba “pre accordo col Granada”. Quarta squadra interessata a Callejon

Sul rinnovo di Callejon non si sono registrate novità, il discorso è fermo ormai da tempo. Il futuro resta, quindi, al momento distante da Napoli dopo sette anni intensissimi vissuti in maglia azzurra: diversi club della Liga si sono interessati a lui. L’ultimo in ordine di tempo il Granada, secondo la radio spagnola Rete Coba l’attaccante spagnolo avrebbe già raggiunto un pre accordo con il club andaluso (Josè è nato nella vicina Motril e per lui si tratterebbe di un ritorno a casa).

In Spagna altre squadre che hanno mostrato interesse per lui sono state il Valencia, il Siviglia e il Villareal.

Fonte: Il Mattino