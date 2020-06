Quilòn (ag. Callejon): “Il pre-accordo col Granada non è affatto vero”

Nessun accordo già segnato e un futuro che resta avvolto dall’incertezza. Questa la situazione di José Maria Callejon che tra una settimana avrà il contratto in scadenza con il Napoli. Anche le voci di un accordo quasi vicino con il Granada non hanno fondamenta: «Il pre-accordo col Granada non è affatto vero. Abbiamo offerte molto migliori, tra cui quella che il Napoli ci ha fatto per rinnovare» ha commentato Manuel García Quilón.

L’agente del calciatore a Transfer20 nega qualsiasi accordo: «Ci sono conversazioni, ma niente di più». Resta aperta quindi una timida finestra sul futuro in azzurro. Innanzirutto fino a fine agosto, sperando che le parti possano trovare un accordo per continuare insieme fino al nuovo finale di stagione, e poi magari guardando più in là, con lo spagnolo che resta l’ultimo caso di questo mercato dopo il rinnovo di Mertens. Fonte: Il Mattino