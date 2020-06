Platini, ex pres. UEFA: “Se fu corruzione, niente Mondiale al Qatar”

L’ex Presidente UEFA, Michel Platini, ha rilasciato un’ intervista a Le Monde. Ha parlato del “caso” Qatar e del prossimo Mondiale di calcio che dovrebbe svolgersi nel 2022: “Qualora dovessero essere confermate le accuse di corruzione, al Qatar andrebbe revocata l’organizzazione del Mondiale 2022. Sarebbe una responsabilità della FIFA. Cosa mi aveva convinto ad accettare il Mondiale lì? Sono per l’espansione e lo sviluppo del calcio. Volevo che il Mondiale fosse giocato in tutti i Paesi del Golfo, non soltanto in Qatar. Quando voti per una cosa del genere non puoi sapere che ci saranno morti nei cantieri. Io avevo votato per un Paese arabo perché avevano perso diverse volte. Meritavano il Mondiale”.