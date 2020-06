Napoli-Callejon, gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Dopo Mertens, il Napoli si augura anche di risolvere la questione di Josè Maria Callejon, per i prossimi mesi. Questa settimana ci saranno nuovi contatti con il suo agente Quillon per aggiornare la situazione. La novità è che l’offerta da parte del Granada è di 1,5 milione, molto poco rispetto al Napoli, Siviglia pista fredda, mentre ci sono Valencia, Betis e Villareal. Non va dimenticata l’ipotesi di permanenza in maglia azzurra, visto il suo ruolo di senatore nello spogliatoio e l’affetto dei compagni di squadra, in attesa dell’incontro con AdL.

Fonte: Tmw