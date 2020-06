Mirko Calemme, AS: “Callejon e la sua famiglia vorrebbero restare”

Mirko Calemme, corrispondente italiano del quotidiano sportivo spagnolo AS, è stato intervistato da Umberto Chiariello e Marco Giordano a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Prima di ogni ragionamento bisogna capire se Callejon concluderà la stagione al Napoli. Ci sono contatti in corso tra l’agente e la società. Al momento, l’addio è la soluzione più probabile. Ma si sta cercando di concludere la stagione insieme. Questa settimana sarà quella decisiva. Callejon e la sua famiglia vedono di buon occhio l’idea di vivere un’altra stagione in azzurro. Al momento non c’è alcun accordo. Ma non mi sento di escludere niente. È ovvio che l’aspetto economico farà la differenza. Come in ogni trattativa. La proposta di De Laurentiis a fine 2019 non fu accettata dall’entourage. Che auspicava un maggiore riconoscimento economico, dopo sette anni insieme. Ed un solo rinnovo, quello nel 2016. Si erano ripromessi di riparlarne. Poi è arrivata la crisi tecnica e ambientale che ha portato all’esonero di Ancelotti. Ci fu un incontro tra Callejon e De Laurentiis a dicembre. E poi, purtroppo, la questione è stata bloccata anche dal Covid-19. Callejon e la sua famiglia vorrebbero restare. Quindi, magari, possono rovesciarsi i pronostici. Che in questo momento vedono l’addio in vantaggio. Gattuso? È stato elogiato in Spagna. Ricordando anche la sua avventura a Creta. E spiegando che il tecnico va molto al di là del personaggio. Che gli si è creato intorno per il carattere, la fisionomia e modo d’essere. È un bravissimo allenatore. E lo stanno capendo anche in Spagna. Vincere una Coppa Italia, contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, significa tanto“.

Fonte: Radio Punto Nuovo