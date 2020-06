Manca solo l’ufficialità per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro

Mancano solo gli atti formali, ma il Napoli andrà in ritiro per due settimane a Castel di Sangro. Ieri il sindaco della città abruzzese Angelo Carbone lo ha confermato nei vari interventi in radio, dove ha confermato che il presidente De Laurentiis è rimasto soddisfatto delle strutture. La squadra di Gattuso alloggerà allo Sport Village, struttura vicino allo stadio Teofilo Patini, dotato di 83 camere e di un centro congressi. La struttura ha ben 7,200 posti a sedere ed ha ospitato gli impegni dell’Under 21 e della nazionale femminile. Manca poco per l’annuncio ufficiale.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno