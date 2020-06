LIVE SERIE A – Hellas Verona-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani: per l’Hellas Verona, il centrocampista Veloso, per il Napoli, casacca camouflage, Lorenzo Insigne

Hellas Verona (3-4-1-2) – Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso (C), Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine A disp. Berardi, Radunovic, Badu, Stepinski, Pazzini, Bocchetti, Lucas, Gunter, Dimarco, Salcedo, Pessina, Adjapong All. Juric

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Demme, Allan, Politano, Milik, Insigne (C) A disp. Meret, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Younes, Callejon, Lozano, Mertens, Llorente All. Gattuso

Arbitro: Pasqua; Ass1: Tolfo; Ass2: Prenna; IV: Prontera; VAR: Mariani; AVAR: Paganessi

19,03 – Il Napoli entra in campo per il riscaldamento, vestirà la maglia camouflage

17,50 – Le ultime di formazione in casa Napoli. Secondo i colleghi di Sky Politano dovrebbe far parte del tridente al fianco di Milik e Insigne. A centrocampo Zielinski con Demme e Fabian Ruiz. In porta Ospina in luogo di Meret.

Questa sera alle ore 19,30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, i padroni di casa scaligeri affronteranno il Napoli, detentore della Coppa Italia, per la ventisettesima giornata. La squadra di Juric dovrà fare a meno dello squalificato Borini, mentre per gli azzurri c’è anche il recupero di Lobotka. Si preannuncia una partita equilibrata e ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

