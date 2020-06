Liga: L’Atletico Madrid di Simeone sbanca il Ciutat di Valencia

Ore 19:30

Levante-Atletico Madrid 0-1 Gonzalez (A) aut. 15′

Valladolid-Getafe 1-1 Mata (G) 41′, Unal (V) rig. 45’+5′

Levante-Atletico Madrid. La prima occasione arriva al 15′ col vantaggio ospite grazie alla sfortunata autorete di Bruno Gonzalez, col passare dei minuti i colchoneros cercano il raddoppio e al 37′ Diego Costa svetta più alto di tutti e di testa sfiora il palo. Nel finale di tempo non arriva la reazione del Levante così al duplice fischio si va a riposo con Simeone in vantaggio. Nei secondi 45 minuti Joao Felix calcia a botta sicura all’altezza del dischetto sfiorando la traversa, all’80’ Borja Mayoral servito alla perfezione in area spreca tutto calciando a lato. Nel finale non arriva la replica dei padroni di casa così Simeone conquista la vittoria.

Valladolid-Getafe. Il primo brivido arriva al 14′ col missile di Arambarri alto di un soffio da fuori area, col passare dei minuti il Getafe sblocca il punteggio col tocco ravvicinato di Jaime Mata nell’angolino. Nei minuti di recupero arriva il pareggio del Valladolid col calcio di rigore trasformato da Enes Unal per l’1-1 che manda le due squadre a riposo. Nella ripresa Alcaraz cerca il tiro al volo ma il suo tentativo viene ribattuto all’interno dell’area da un difensore avversario, al 76′ Maksimovic batte tutti sul tempo e di testa cerca l’angolino mancando il bersaglio di un niente. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 65-Barcellona 65-Atletico Madrid 55-Siviglia 52-Getafe 49–Villarreal 48-Real Sociedad 47-Valencia 46-Granada 44-Athletic Bilbao 42-Levante 38-Osasuna 35-Alavés 35-Betis 34-Valladolid 34-Celta Vigo 30-Eibar 29-Mallorca 26-Leganés 25-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri