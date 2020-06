La Juve Stabia annuncia: “L’ex Primavera Rizza è uscito dal coma”

La Juve Stabia ha annunciato con un emozionato messaggio la svolta attesa: «Lo speravamo, aspettavamo questa notizia: Giuseppe Rizza si è risvegliato dal coma e Castellammare esulta. Avanti così, forza leone!». Con questo tweet la Juve Stabia annuncia il risveglio dal coma di Giuseppe Rizza, classe 1986, ex giocatore della Primavera della Juventus, ricoverato da un paio di settimane nel reparto Rianimazione dell’ospedale di Catania per un malore improvviso con un’emorragia cerebrale. Ieri Rizza ha riaperto gli occhi: per lui avevano chiesto una preghiera i suoi ex compagni di squadra, da Marchisio a Giovinco. Fonte: CdS