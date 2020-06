Juric/Gattuso: velocità e pressing alto, altro che catenaccio!

Il Napoli, stasera, affronta il Verona di Juric. Un allenatore che interessava il patron azzurro già prima dell’ avvento di Gattuso. L’allievo di Gasperini, dopo una lunga gavetta, sta raccogliendo in terra scaligera i frutti del suo lavoro. Allena una squadra dalla difesa molto solida e che vede tutti i suoi elementi partecipare alla costruzione del gioco. Al Bentegodi non sarà affatto una gara facile. Ma non dovrebbero esserci squadre bloccate. Quello di Gattuso, nonostante qualcuno lo dica, non è un catenaccio, ma una squadra che difende ripartendo in velocità e proponendo la manovra dalle retrovie; Juric pressa alto e chiude gli spazi. Ovviamente la gara sarà a porte chiuse. L’unica nota positiva, bisogna segnalarlo, sarà il non sentire, per una volta in terra veneta, i “soliti” cori beceri all’ indirizzo dei napoletani