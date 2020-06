Josè Callejon, si attende la “proroga”…con vista futuro

Dovrà sancire la proroga, Josè Callejon. Il suo contratto scade tra una settimana e lui, per continuare a giocarsi questa stagione in azzurro, dovrà firmare per andare oltre la naturale scadenza. La comunicazione al club non è ancora arrivata. Intanto in questi giorni sono giunti per lui segnali di grande affetto dei compagni nei festeggiamenti post coppa Italia (alla cena di squadra a Posillipo e alla festa per i 29 anni di Koulibaly a Ischia), tutti lo vogliono per questo finale di stagione che riserverà anche il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona (partita che sarebbe speciale proprio per un ex del Real Madrid come Callejon) e possibilmente anche per il futuro.

Il Mattino