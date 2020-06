Gennaro Gattuso alla squadra: “Giocherete tutti ma in cambio non mollate un centimetro”

Il Napoli, dopo aver conquistato la Coppa Italia ai danni della Juventus ai calci di rigore, ha davanti a se 12 partite di campionato, sulla carta, non dovrebbero dire più nulla per il prosieguo della stagione. Gennaro Gattuso però non è dello stesso parere. Ai suoi giocatori ha fatto un discorso davvero molto forte. “Con questo successo ottenuto avete ricevuto un premio per la vostra serietà e professionalità. Ora giocheremo tre partite a settimane, avrete il vostro spazio, ma in cambio vi chiedo di non mollare di un centimetro, guai se ciò accadesse”.

Fonte: Repubblica