Gattuso contro il Verona dovrà rinunciare solo a due calciatori

Tutti convocati, o quasi. Dalla lista di Rino Gattuso per la sfida al Verona mancano solo Kevin Malcuit e Kostas Manolas, il difensore greco che ha bisogno ancora di un po’ di giorni per rientrare a pieno regime. C’è, però, Stanislav Lobotka, lo slovacco che si era fermato prima della semifinale con l’Inter ed è già in gruppo per la sfida che restituirà al Napoli il campionato a quasi quattro mesi dall’ultima volta.

I CONVOCATI

Meret, Ospina Karnezis; Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka; Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.