(Formazione) Verona/Napoli – Due dubbi per Juric. Milik e Hysaj dal primo minuto

Questa sera allo stadio “Bentegodi” di Verona i padroni di casa scaligeri affronteranno il Napoli, in un match davvero interessante. I ragazzi di Juric punteranno al sorpasso sugli azzurri per la zona Europa League e i dubbi sono due. Uno in difesa con Gunter in vantaggio su Empereur, mentre a centrocampo Badu-Veloso, che solo all’ultimo minuto sarà sciolto. In attacco Verre e Zaccagni sulla trequarti, Di Carmine di punta. I partenopei vincitori della Coppa Italia avranno come novità Hysaj a sinistra e Milik in avanti, con Politano in leggero vantaggio su Callejon. Out Manolas e Malcuit infortunati.

Fonte: Corriere dello Sport