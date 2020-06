Elena Linari (dif. Atletico Madrid): “Fiorentina? Troppe occasioni sprecate. Peccato per il giallo a Chiesa”

I viola di mister Iachini non vanno oltre l’1-1 interno contro il Brescia fanalino di coda, occasione sprecata per risalire la china. Il commento del match del Franchi dalla calciatrice dell’Atletico Madrid Elena Linari. “Che dire del match della Fiorentina contro il Brescia? Hanno sprecato numerose occasioni sotto porta, si poteva vincere la partita. Davvero molto brutta l’espulsione per doppio giallo di Caceres e peccato per il giallo ai danni di Chiesa, salterà la Lazio. Vedremo comunque il giovane Sottil all’opera”.

La Redazione