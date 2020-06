Nel frattempo la battaglia legale con Sky continua…

BATTAGLIA LEGALE

Resta ancora da capire, però, quale sarà l’orientamento dei club. Probabile che a diverse società faccia gola la prospettiva di ottenere, nell’immediato, maggiori certezze per il futuro. Altri, invece, in particolare tra i big, potrebbero avere dei dubbi sui contorni commerciali dell’operazione. Il tutto, però, è da valutare in parallelo con la battaglia legale in corso con Sky. Il Tribunale di Milano non ha ancora emesso il suo verdetto sulla richiesta di ingiunzione di pagamento per l’ultima rata per questa stagione. Ma la vicenda rischia comunque di influire sul prossimo bando, che metterà in vendita i diritti per il triennio 2021-24. La pay-tv di San Giulia, che ha appena visto il Consiglio di Stato ripristinare il divieto di acquisire contenuti in esclusiva per la sua piattaforma web, potrebbe infatti “tirare” sul prezzo, approfittando di un mercato che vede all’orizzonte un vero competitor. Da via Rosellini è già trapelata preoccupazione in questo senso. E allora l’ingresso nella partita di diversi fondi di investimento può anche fare gioco. Fonte: CdS